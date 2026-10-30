লিড নিউজ
আঞ্চলিক
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চট্টগ্রাম বিভাগ
মসজিদ থেকে ডেকে নিয়ে ইমামকে পেটাল মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা
নোয়াখালী প্রতিনিধি: নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে মসজিদ থেকে ডেকে নিয়ে আমিরুল ইসলাম ওরফে রিয়াদ (৩২) নামে এক ইমামকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছে…আরও পড়ুন »
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আন্তর্জাতিক
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আন্তর্জাতিক
বিনা চিকিৎসায় কারাগারেই মৃত্যুর আশঙ্কার কথা জানালেন ইমরান খান
আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কারাগারে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পেলে মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।…আরও পড়ুন »
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রাজনীতি
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রাজনীতি
ফেসবুক-ইউটিউবে আ.লীগের কনটেন্ট ‘ব্লক’ চেয়ে হাইকোর্টে রিট
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউবে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রকাশিত সব ধরনের পোস্ট, পেজ, অ্যাকাউন্ট ও চ্যানেল অপসারণ বা…আরও পড়ুন »
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অর্থনীতি
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অর্থনীতি
স্বর্ণের দাম তৃতীয় দফায় কমলো
দেশের বাজারে আবারও কমেছে স্বর্ণের দাম। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সবচেয়ে ভালো মানের ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের গহনার দাম ২…আরও পড়ুন »
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শিক্ষাঙ্গন
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খুলনা বিভাগ
নড়াইলে ২১ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা
নড়াইল প্রতিনিধি: নড়াইলের লোহাগড়া লক্ষীপাশা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম, অষ্টম ও এসএসসিতে বোর্ড বৃত্তিপ্রাপ্ত ২১ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সম্মাননা…আরও পড়ুন »
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খেলা
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খেলা
জাতীয় ক্রিকেট লিগে একই দিনে দুই ওপেনারের ডাবল সেঞ্চুরি
জাতীয় ক্রিকেট লিগের চতুর্থ রাউন্ডে ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়েছেন দুই ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম শেখ ও মাহফিজুল ইসলাম রবিন। রোববার দ্বিতীয়…আরও পড়ুন »
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স্বাস্থ্য
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স্বাস্থ্য
ফ্রিজের খাবার বারবার গরম করে খাওয়া কতটা নিরাপদ? জানুন চিকিৎসকদের সতর্কবার্তা
একই খাবার বারবার ফ্রিজ থেকে বের করে গরম করা, ঠান্ডা করা এবং আবার ফ্রিজে রাখার অভ্যাস অনেকেরই রয়েছে। বিশেষ করে…আরও পড়ুন »
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তথ্যপ্রযুক্তি
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বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
ডিজিটাল রূপান্তরের এক দশক
তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক: গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি, প্রশাসন, যোগাযোগব্যবস্থা এবং সামাজিক জীবনযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (Information and Communication Technology—ICT) একটি…আরও পড়ুন »
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