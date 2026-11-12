ডিজিটাল রূপান্তরের এক দশক
বাংলাদেশের প্রযুক্তি অবকাঠামো, অর্থনীতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক: গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি, প্রশাসন, যোগাযোগব্যবস্থা এবং সামাজিক জীবনযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (Information and Communication Technology—ICT) একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত সময়কালকে বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ সময়ে টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর সম্প্রসারণ, মোবাইল ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি, ডিজিটাল আর্থিক সেবার বিস্তার, সরকারি সেবার অনলাইনায়ন, ই-কমার্স, সফটওয়্যার শিল্প এবং প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা কার্যক্রমে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে।
একসময় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার মূলত শহরকেন্দ্রিক যোগাযোগ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে স্মার্টফোন, মোবাইল ইন্টারনেট, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে।
তবে ডিজিটাল রূপান্তরকে শুধু ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা সরকারি সেবা অনলাইনে স্থানান্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে মূল্যায়ন করা যথেষ্ট নয়। একটি কার্যকর ডিজিটাল রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক অবকাঠামো, উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড, নিরাপদ ডেটা ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক তথ্য বিনিময়, সাইবার নিরাপত্তা, দক্ষ মানবসম্পদ এবং প্রযুক্তির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
বাংলাদেশের গত দশ বছরের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাই অর্জনের পাশাপাশি অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, নীতিগত চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতিকেও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো: ডিজিটাল অর্থনীতির মূল ভিত্তি
বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হলো টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর সম্প্রসারণ। মোবাইল নেটওয়ার্ক, ফাইবার অপটিক সংযোগ, আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে এবং সাবমেরিন ক্যাবলনির্ভর আন্তর্জাতিক সংযোগ দেশের ডিজিটাল যোগাযোগব্যবস্থাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।
গত এক দশকে 4G প্রযুক্তির সম্প্রসারণের ফলে মোবাইল ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বাংলাদেশে ২০১৮ সালে 4G/LTE সেবা চালু হয়। একই সঙ্গে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক, IP Backbone, Metro Ethernet এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রাউটিং অবকাঠামোর ব্যবহারও সম্প্রসারিত হয়েছে।
আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে সাবমেরিন ক্যাবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। SEA-ME-WE-4 এবং SEA-ME-WE-5 বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ডেটা যোগাযোগের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগব্যবস্থা। এ দুটি ক্যাবলের পাশাপাশি তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-6-এ যুক্ত হওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসির প্রকাশিত প্রকল্প তথ্যে ২০২৬ সালের শেষ প্রান্তিকে এ ক্যাবলের মাধ্যমে সেবা চালুর প্রত্যাশা উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পটির কাজ শেষ হওয়া এবং বাণিজ্যিকভাবে সেবা চালু হওয়াকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
দেশের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় ISP, NTTN, IIG এবং অন্যান্য টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। IPv4 ও IPv6 নেটওয়ার্ক অবকাঠামো এবং আধুনিক নেটওয়ার্ক মনিটরিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ইন্টারনেট সেবার ধারাবাহিকতা, স্থিতিশীলতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য।
তবে IPv6 গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি এখনো সীমিত। APNIC-এর পরিমাপ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষভাগে বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে IPv6 ব্যবহারের সক্ষমতা প্রায় ১৭.৬ শতাংশ ছিল। এটি নির্দেশ করে যে আধুনিক IP অবকাঠামোর দিকে অগ্রগতি থাকলেও IPv6 গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও পরিকল্পিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
অবকাঠামোর সম্প্রসারণের পাশাপাশি কয়েকটি বিষয় এখনো গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে:
- আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথের কার্যকর ব্যবহার ও বিকল্প সংযোগ সক্ষমতা নিশ্চিত করা।
- গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফাইবার অপটিক সংযোগ সম্প্রসারণ।
- নেটওয়ার্ক রিডানড্যান্সি এবং দুর্যোগকালীন সেবা অব্যাহত রাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- IPv6 গ্রহণ ও আধুনিক নেটওয়ার্ক স্থাপত্যের উন্নয়ন।
- ইন্টারনেটের গুণগত মান, লেটেন্সি এবং সেবার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা।
ডিজিটাল অর্থনীতির সম্প্রসারণে শুধু সংযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন উচ্চমানের, নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও নিরবচ্ছিন্ন সংযোগব্যবস্থা।
মোবাইল ইন্টারনেট ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি
স্মার্টফোনের বিস্তার বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করেছে। বর্তমানে যোগাযোগ, শিক্ষা, ব্যাংকিং, ব্যবসা, বিনোদন, সংবাদ গ্রহণ এবং সরকারি তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মোবাইল ডিভাইস একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।
বাংলাদেশের ডিজিটাল সংযোগের চিত্র বোঝার জন্য বিভিন্ন পরিসংখ্যানের পার্থক্য অনুধাবন করা জরুরি। DataReportal-এর Digital 2026 প্রতিবেদনে ২০২৫ সালের শেষভাগের জন্য বাংলাদেশে প্রায় ৮২.৮ মিলিয়ন বা ৮ কোটি ২৮ লাখ স্বতন্ত্র ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর অনুমান দেওয়া হয়েছে। একই প্রতিবেদনে প্রায় ১৮৬ মিলিয়ন বা ১৮ কোটি ৬০ লাখ সক্রিয় মোবাইল সংযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মোবাইল সংযোগের সংখ্যা স্বতন্ত্র ব্যবহারকারীর সংখ্যা নয়, কারণ একজন ব্যক্তি একাধিক মোবাইল সংযোগ ব্যবহার করতে পারেন।
অন্যদিকে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিল ২০২৬-এর পরিসংখ্যানে মোট ইন্টারনেট পেনিট্রেশন ৭৪.৫২ শতাংশ, মোবাইল ইন্টারনেট পেনিট্রেশন ৬৬.০৫ শতাংশ এবং ফিক্সড ব্রডব্যান্ড পেনিট্রেশন ৮.৪৮ শতাংশ দেখানো হয়েছে। এসব পরিসংখ্যানের গণনাপদ্ধতি ও সংজ্ঞা DataReportal-এর ব্যক্তিভিত্তিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর অনুমানের সঙ্গে এক নয়। তাই এগুলোকে একই সূচক হিসেবে তুলনা করা উচিত নয়।
মোবাইল ইন্টারনেটের কারণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ফ্রিল্যান্সার, শিক্ষার্থী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে কোনো এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্কের উপস্থিতি এবং সেই এলাকার মানুষের প্রকৃত ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এক বিষয় নয়।
ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডেটার মূল্য, ডিভাইসের ক্রয়ক্ষমতা, নেটওয়ার্কের গুণগত মান, ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বিশেষ করে নারী, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে আরও পরিকল্পিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির প্রকৃত সাফল্য নির্ধারিত হবে শুধু কতজন মানুষ ইন্টারনেট সংযোগ পেয়েছেন, তা দিয়ে নয়; বরং কতজন মানুষ নিরাপদে, সাশ্রয়ীভাবে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছেন, তার মাধ্যমে।
মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস: আর্থিক লেনদেনের নতুন বাস্তবতা
বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতিতে Mobile Financial Services (MFS) একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। বিকাশ, রকেট ও নগদের মতো সেবার মাধ্যমে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যে অর্থ স্থানান্তর, বিল পরিশোধ, বেতন গ্রহণ, মার্চেন্ট পেমেন্ট এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক লেনদেন সহজতর হয়েছে।
বিশেষ করে প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য মোবাইলভিত্তিক আর্থিক সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প তৈরি করেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের Bangladesh Payment Systems Report 2025 অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর শেষে দেশে MFS অ্যাকাউন্টের সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি এবং এজেন্টের সংখ্যা প্রায় ২০ লাখে পৌঁছায়। এখানে অ্যাকাউন্টের সংখ্যা এবং স্বতন্ত্র গ্রাহকের সংখ্যা এক নয়; একই ব্যক্তি একাধিক MFS অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের একই প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৫ সালে MFS লেনদেনের মোট মূল্যের ৮৫ শতাংশের বেশি ছিল Cash-in, Cash-out এবং Person-to-Person (P2P) লেনদেন। অর্থাৎ ডিজিটাল আর্থিক সেবার ব্যাপক বিস্তার ঘটলেও মার্চেন্ট পেমেন্ট ও অন্যান্য ডিজিটাল বাণিজ্যিক লেনদেনের আরও সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।
প্রযুক্তিগতভাবে এসব সেবার কার্যকারিতা নির্ভর করে নিরাপদ লেনদেন ব্যবস্থাপনা, পরিচয় যাচাই, গ্রাহকের তথ্য সুরক্ষা, Transaction Monitoring, Fraud Detection এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে কার্যকর সমন্বয়ের ওপর।
ডিজিটাল আর্থিক সেবার পরবর্তী পর্যায়ে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন:
- আন্তঃপরিচালনযোগ্য ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা।
- রিয়েল-টাইম প্রতারণা শনাক্তকরণ।
- শক্তিশালী গ্রাহক পরিচয় যাচাই ও Authentication ব্যবস্থা।
- আর্থিক তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা।
- গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং ভোক্তা সুরক্ষা।
ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি আর্থিক নিরাপত্তা ও গ্রাহকের আস্থা নিশ্চিত করাও এখন সময়ের দাবি।
ই–গভর্ন্যান্স: সরকারি সেবার ডিজিটাল রূপান্তর
সরকারি প্রশাসনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। অনলাইন আবেদন, ডিজিটাল নিবন্ধন, ই-পেমেন্ট, ই-টেন্ডারিং, তথ্যভিত্তিক প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্ল্যাটফর্ম সরকারি সেবা গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনেছে।
ই-গভর্ন্যান্সের একটি পরিমাপযোগ্য উদাহরণ হলো Electronic Government Procurement (e-GP)। বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটির (BPPA) তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ সালে চালুর পর ২০২৫ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত e-GP প্ল্যাটফর্মে আহ্বান করা দরপত্রের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। একই সময়ে এসব দরপত্রের ক্রমপুঞ্জিত মূল্য ছিল প্রায় ১০ লাখ ২৯ হাজার ৯৯৩ কোটি টাকা। সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের বিস্তার বোঝার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে কিছু সরকারি ও তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।
তবে প্রকৃত ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠার জন্য বিচ্ছিন্ন ওয়েবসাইট বা অনলাইন ফরম যথেষ্ট নয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নিরাপদ তথ্য বিনিময়, সমন্বিত ডেটাবেজ, কার্যকর Digital Identity Management এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন প্রয়োজন।
এ ক্ষেত্রে Application Programming Interface (API), Secure Data Exchange, Identity and Access Management এবং তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
একটি কার্যকর ডিজিটাল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং তথ্য ব্যবহারের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে।
ই–কমার্স, স্টার্টআপ ও সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশ
ইন্টারনেট সংযোগ, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং স্মার্টফোন ব্যবহারের বিস্তার বাংলাদেশে ই-কমার্স ও ডিজিটাল ব্যবসার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
অনলাইন মার্কেটপ্লেস, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিত্তিক ব্যবসা, ফুড ডেলিভারি, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং বিভিন্ন অনলাইন সেবা দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
একই সঙ্গে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, IT-enabled Services (ITES), Business Process Outsourcing (BPO) এবং ফ্রিল্যান্সিং খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।
বাংলাদেশের তরুণ প্রযুক্তিবিদরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ক্লাউড প্রযুক্তি এবং সাইবার নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করছেন।
তবে বৈশ্বিক প্রযুক্তি বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অর্জনের জন্য শুধু কম খরচের শ্রমশক্তি যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তিগত দক্ষতা, গবেষণা ও উদ্ভাবন, পণ্যভিত্তিক সফটওয়্যার উন্নয়ন, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক মানের সেবা নিশ্চিত করা।
বাংলাদেশের প্রযুক্তি শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে সেবা রপ্তানির পাশাপাশি নিজস্ব প্রযুক্তিপণ্য ও উদ্ভাবনী সমাধান তৈরির সক্ষমতার ওপর।
ক্লাউড কম্পিউটিং ও ডেটা সেন্টার: পরবর্তী প্রজন্মের অবকাঠামো
ডিজিটাল অর্থনীতির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে Data Centre, Cloud Computing এবং Virtualisation প্রযুক্তির গুরুত্ব বেড়েছে।
ব্যাংকিং, টেলিযোগাযোগ, ই-কমার্স, সরকারি সেবা এবং করপোরেট প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য ডেটা সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ অবকাঠামো অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।
প্রচলিত Physical Server Infrastructure থেকে Virtual Machine, Containerisation এবং Hybrid Cloud Architecture-এর দিকে অগ্রসর হওয়ার ফলে IT ব্যবস্থাপনায় নমনীয়তা, সম্পদের কার্যকর ব্যবহার এবং দ্রুত সেবা সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।
এই রূপান্তরে কয়েকটি প্রযুক্তি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ:
- VMware, KVM এবং Hyper-V-ভিত্তিক Virtualisation।
- Linux ও Windows Server Infrastructure।
- Enterprise Storage এবং Backup Systems।
- High Availability ও Disaster Recovery।
- Network Segmentation এবং Zero Trust Architecture।
- Kubernetes ও Container-based Application Deployment।
- Cloud Security এবং Identity Management।
বাংলাদেশে ডেটা সেন্টার অবকাঠামোর উন্নয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের National Data Centre এবং বেসরকারি খাতের বিভিন্ন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। তবে ডেটা সেন্টারের সংখ্যা বা স্থাপিত সক্ষমতার পরিসংখ্যানকে কার্যকর ক্লাউড সেবা, নির্ভরযোগ্যতা কিংবা আন্তর্জাতিক মানের নিশ্চয়তা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।
আধুনিক ডেটা সেন্টারের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, Cooling Efficiency, Physical Security, Network Redundancy, Backup, Disaster Recovery এবং দক্ষ পরিচালনাকারী জনবল নিশ্চিত করা জরুরি।
ডেটা সেন্টার নির্মাণের পাশাপাশি এর দীর্ঘমেয়াদি পরিচালন ব্যয়, জ্বালানি দক্ষতা এবং সাইবার নিরাপত্তার বিষয়গুলোও সমান গুরুত্ব পাওয়া প্রয়োজন।
সাইবার নিরাপত্তা: ডিজিটাল অগ্রগতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত
ডিজিটাল নির্ভরতা যত বাড়ছে, সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকিও তত বিস্তৃত হচ্ছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা, টেলিযোগাযোগ অপারেটর এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো এখন বিভিন্ন ধরনের সাইবার আক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে।
Phishing, Ransomware, Credential Theft, Malware, Distributed Denial-of-Service (DDoS), Data Breach এবং Supply Chain Attack আধুনিক ডিজিটাল পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি।
বিশেষ করে টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, স্বাস্থ্যসেবা এবং সরকারি তথ্যব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নিরাপত্তা জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।
একটি কার্যকর সাইবার নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তুলতে প্রয়োজন:
১. নিয়মিত Vulnerability Assessment ও Penetration Testing।
২. Security Information and Event Management (SIEM) এবং কেন্দ্রীয় লগ ব্যবস্থাপনা।
৩. Multi-Factor Authentication এবং Privileged Access Management।
৪. Network Segmentation, Firewall এবং Intrusion Detection/Prevention ব্যবস্থা।
৫. নিয়মিত Backup, Disaster Recovery এবং Incident Response পরিকল্পনা।
৬. কর্মীদের Security Awareness Training।
৭. তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস, Encryption এবং Access Control।
প্রযুক্তিগত নিরাপত্তার পাশাপাশি কার্যকর আইন, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা এবং ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
সাইবার নিরাপত্তা কেবল IT বিভাগের দায়িত্ব নয়; এটি একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: বাংলাদেশের প্রযুক্তি উন্নয়নের নতুন দিগন্ত
Artificial Intelligence (AI) এবং Generative AI বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন আনছে। বাংলাদেশেও AI-ভিত্তিক প্রযুক্তি শিক্ষা, সফটওয়্যার উন্নয়ন, গ্রাহকসেবা, তথ্য বিশ্লেষণ এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে।
বাংলা ভাষাভিত্তিক Natural Language Processing (NLP), Speech Recognition, Machine Translation, Optical Character Recognition (OCR) এবং স্থানীয় ভাষায় AI Assistant তৈরির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে।
কৃষি খাতে তথ্য বিশ্লেষণ, স্বাস্থ্যসেবায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা, শিক্ষায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ এবং সরকারি সেবায় স্বয়ংক্রিয় তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ—এসব ক্ষেত্রে AI ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।
তবে AI প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তথ্যের নির্ভুলতা, Algorithmic Bias, Privacy, Copyright, Misinformation এবং Human Oversight-এর বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় সুযোগ হবে শুধু বিদেশি AI প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা নয়; বরং স্থানীয় ভাষা, স্থানীয় সমস্যা এবং দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিজস্ব প্রযুক্তিগত সমাধান তৈরি করা।
এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি কোম্পানি এবং সরকারি-বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বিত গবেষণা ও উদ্ভাবনী পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন।
ডিজিটাল রূপান্তরের অসমতা: প্রযুক্তি সবার জন্য কতটা সহজলভ্য?
গত এক দশকে ডিজিটাল সেবার বিস্তার ঘটলেও দেশের সব জনগোষ্ঠী সমানভাবে এর সুবিধা পাচ্ছে না।
শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগের গুণগত পার্থক্য, ডিভাইসের মূল্য, ইন্টারনেটের ব্যয়, ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব এখনো গুরুত্বপূর্ণ বাধা।
বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষ, নারী, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার সহজ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে আরও উদ্যোগ প্রয়োজন।
ইন্টারনেট ব্যবহারের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সতর্কতা প্রয়োজন। মোবাইল সংযোগের সংখ্যা, ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশন এবং প্রকৃত স্বতন্ত্র ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এক নয়। একই ব্যক্তি একাধিক SIM ব্যবহার করতে পারেন, আবার একাধিক ব্যবহারকারী একটি ডিভাইসও ভাগ করে নিতে পারেন।
সুতরাং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির মূল্যায়নে শুধু সংযোগের সংখ্যা নয়, বরং প্রকৃত ব্যবহার, সেবার মান, ব্যয় এবং ব্যবহারকারীর দক্ষতাকেও বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।
আগামী দশকের অগ্রাধিকার: স্মার্ট, নিরাপদ ও টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ
বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরের পরবর্তী পর্যায়ে কয়েকটি বিষয়কে কৌশলগত অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।
প্রথমত, আধুনিক টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো: উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড, IPv6, উন্নত IP Backbone, Network Redundancy এবং গ্রামীণ ফাইবার সংযোগ সম্প্রসারণ।
দ্বিতীয়ত, ডেটা সুরক্ষা ও সাইবার নিরাপত্তা: গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামোর নিরাপত্তা, কার্যকর Incident Response, Privacy Protection এবং Cyber Resilience নিশ্চিত করা।
তৃতীয়ত, প্রযুক্তি শিক্ষা ও দক্ষ মানবসম্পদ: Artificial Intelligence, Cloud Computing, Cybersecurity, Software Engineering, Data Science এবং Advanced Networking-এ দক্ষ জনবল তৈরি।
চতুর্থত, গবেষণা ও উদ্ভাবন: স্থানীয় প্রযুক্তিপণ্য, বাংলা ভাষাভিত্তিক AI এবং দেশীয় সফটওয়্যার ও প্রযুক্তিগত সমাধানের উন্নয়ন।
পঞ্চমত, ডিজিটাল প্রশাসনের সমন্বয়: সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নিরাপদ তথ্য বিনিময়, আন্তঃপরিচালনযোগ্য সেবা এবং নাগরিকের তথ্যের যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
ষষ্ঠত, প্রযুক্তির সুষম ব্যবহার: প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সব জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী ইন্টারনেট, ডিজিটাল শিক্ষা এবং সহজলভ্য প্রযুক্তি নিশ্চিত করা।
এ ছাড়া Data Centre ও Cloud Infrastructure-এর ক্ষেত্রে জ্বালানি দক্ষতা, পরিবেশগত প্রভাব এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিচালন সক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।
প্রযুক্তি নয়, মানুষের জীবনমানই হোক সাফল্যের মাপকাঠি
২০১৬ থেকে ২০২৬—এই এক দশকে বাংলাদেশ ডিজিটাল যোগাযোগ, আর্থিক সেবা, অনলাইন ব্যবসা, সরকারি সেবা এবং প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।
তবে একটি আধুনিক ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে তুলতে প্রযুক্তি গ্রহণের পাশাপাশি প্রযুক্তি পরিচালনা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, উদ্ভাবন সৃষ্টি এবং সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করা অপরিহার্য।
আগামী দশকে বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে রূপান্তর করা।
ডিজিটাল রূপান্তরের প্রকৃত সাফল্য নির্ধারিত হবে না কতগুলো ওয়েবসাইট চালু হয়েছে, কতটি সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে কিংবা কতজন মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন—বরং নির্ধারিত হবে প্রযুক্তি কতটা মানুষের জীবনকে সহজ করছে, প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ করে তুলছে, অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে এবং নাগরিকের অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষা করছে, তার মাধ্যমে।
একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, উদ্ভাবনী এবং প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম বাংলাদেশ গড়ে তোলাই হওয়া উচিত আগামী দশকের প্রধান লক্ষ্য।
লেখক: আজাদ তৌহিদুর রহমান সুমন
তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক অবকাঠামো বিশেষজ্ঞ।